Exposição de dinossauros é atração no Raposo Shopping

A partir deste domingo (20), o Raposo Shopping será tomado por dinossauros gigantescos e voadores. A exposição é gratuita, aberta ao público e acontece durante todo o horário de funcionamento do empreendimento.

O público pode ver de perto dez espécies de dragões gigantes, com até seis metros de altura e oito metros de comprimento. Efeitos especiais como fumaça, movimentos animatrônicos e sons, tornam a experiência ainda mais real e encantadora para crianças e adultos. Tudo isso ambientado em uma floresta cercada de mistérios.

A experiência, que vai até o dia 18 de julho, começa já na área externa do Raposo Shopping, com o Dragão de Batalha, que é o maior de todos, em meio ao gramado. As demais espécies aguardam pelos visitantes no piso Raposo.

Serviço

Exposição internacional – Dragões no Raposo Shopping

Quando: de 20 de junho a 18 de julho

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 21h; de domingos e feriados, das 10h às 21h

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista

Entrada gratuita

