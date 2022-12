Exposição “De Mala e Cuia” vai até quinta-feira (15) no Centro de Santana de Parnaíba

“De Mala e Cuia” é o nome da mostra de artes da artista plástica Marilene Gomes, no centro histórico de Santana de Parnaíba, que tem recebido o público desde setembro e ficará em cartaz até quinta-feira, 15 de dezembro.

Quem visita a exposição no casarão centenário, se encanta com a explosão de cores vibrantes. Por conta da agenda de eleições e Copa do Mundo, a artista estuda prorrogar a mostra. “As pessoas têm solicito que a exposição fique mais”, disse.

A mostra reúne mais de 80 obras da artista que pinta telas no estilo naïf (do francês arte ingênua). São telas do acervo pessoal da artista e obras produzidas especialmente para a exposição. A própria artista recebe o público que ainda tem o privilégio de encontrar Mari produzindo obras em tempo real.

Com um colorido único e traços marcantes, Marilene retrata a história do Brasil, bem como as festa populares do nordeste e o cotidiano dos povos brasileiros.

A artista, que já foi premiada em salões de artes mundo a fora, diz que tem sido uma imensa alegria receber os visitantes. “A satisfação do artista está em causar impacto nas pessoas. Eu fico em êxtase ao ver a reação do público vendo os quadros”, conta Mari, que desde que abriu as portas da exposição, tem recebido moradores, turistas e grupos de estudantes.

. Autodidata, a artista expressa em telas as experiências vividas. Nordestina, natural de Pernambuco, Marilene veio em uma kombi para São Paulo, com os três filhos ainda pequenos, há quase 30 anos.

“Foi um grande desafio. Aqui eu criei meus filhos, construí uma história de luta e vitória. Meus quadros retratam a força de milhões de brasileiros, que mesmo nas adversidades, nunca perdem a alegria”, ressalta a artista.

A exposição está aberta ao público das 10h as 18h, no casarão do Largo São Bento, 50, no centro histórico de Santana de Parnaíba. A entrada é gratuita.