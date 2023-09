Exposição “Identidade” vai até sábado (30) no SuperShopping Osasco

A Exposição “Identidade”, com obras dos conviventes do Centro Especializado em Reabilitação Dr. Edmundo Campanhã Burjato, em Osasco, está em exibição no 2º piso do SuperShopping Osasco até sábado (30), das 10h às 20h.

publicidade

As obras combinam técnicas das artes plásticas e botânica e foram criadas por pessoas com deficiência intelectual e/ou física atendidas pelo centro de reabilitação, que é vinculado à Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco e gerenciado pelo Instituto de Gestão, Administração e Treinamento em Saúde (IGATS).

Os artistas receberam supervisão da artista plástica Ligia Maria e do instrutor de Meio Ambiente Ítalo Freitas. As obras estão à venda a preços acessíveis, a partir de R$ 30,00. A exposição ocorre anualmente na semana do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, buscando desafiar estereótipos, promover a inclusão, valorizar a criatividade dos artistas e mudar percepções da sociedade sobre pessoas com deficiência.

publicidade

A exposição conta com o apoio de diversas instituições, incluindo o SuperShopping, IGATS, instituto RITO e Borges & Moraes Integração em Saúde.

publicidade