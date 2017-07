Em cartaz desde março, a exposição Rá-Tim-Bum, O Castelo, em homenagem à clássica série infantil da TV Cultura, foi prorrogada até o dia 30 de setembro. As apresentações acontecem sempre aos sábados e domingos, às 19h30 e 21h, no Memorial da América Latina.

A exposição abriga apresentações teatrais gratuitas, além de projeções mapeadas na parte externa do Castelo, que têm aproximadamente 10 minutos e exibem trechos de alguns episódios do programa. É a primeira vez que um evento de entretenimento brasileiro incorpora esse tipo de tecnologia à sua programação.

Ingressos a preços populares (R$ 20 e, meia-entrada, R$ 10) estão à venda pelo site www.ratimbumocastelo.com.br e na bilheteria do Memorial (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo), que funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos finais de semana e feriados, das 10h às 20h.

Confira os horários de cada apresentação:

10h30 – “Tchau não, até amanhã!” (15 min)

11h30 – “Quem é quem por aqui?” (15 min)

12h30 – “O dono do Castelo” (15 min)

13h30 – “Qual o seu planeta de origem e Zula, a menina azul ” (20 min)

14h30 – “Tchau não, até amanhã!”

15h30 – “O dono do Castelo”

16h30 – “Qual o seu planeta de origem e Zula, a menina azul”

17h30 – “Quem é quem por aqui”

Sobre Rá-Tim-Bum, O Castelo

Parceria entre o Governo do Estado de São Paulo, a Fundação Padre Anchieta, o Memorial da América Latina e a empresa Caselúdico, a exposição Rá-tim-bum, o Castelo reproduz com o máximo de fidelidade o desenho original do seriado, desde o lado de fora – com porta, torre de 15 metros de altura, bandeira tremulando, janelas, colunas e catavento – à cenografia dos ambientes internos.