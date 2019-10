Exposição sobre “Coringa” é atração em shopping de Osasco

Um dos filmes mais esperados do ano, Coringa chegou aos cinemas e o SuperShopping Osasco traz uma exposição especial com fotos exclusivas do longa. Os fãs do famoso vilão da DC Comics conferem as 20 imagens de fotos dos bastidores, cenas cortadas, trailer e making off.

Coringa narra a trajetória de Arthur Fleck, um homem com problemas mentais que lida diariamente com o preconceito e a hostilidade das pessoas ao seu redor. Após ser demitido da agência de talentos em que trabalhava como palhaço, Fleck reage mal à agressividade de três homens em pleno metrô e os mata.

Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é seu maior representante.

A exposição chega ao shopping center na sexta-feira, dia 4, no 2º Piso enquanto o filme estiver em cartaz.

Publicidade

Clique aqui e confira os horários do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 3 a 9 de outubro.

Exposição “Coringa” no SuperShopping Osasco

Data: a partir de 4 de outubro

Horário: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e de domingo e feriado, das 14h às 20h

Local: 2º Piso, próximo ao Rei do Mate

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco – esquina com a Av. Maria Campos

Gratuito