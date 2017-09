Exposições celebram 300 anos de Nossa Senhora Aparecida

Duas exposições na capital paulista marcam o início das celebrações pelos 300 anos desde que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada por pescadores nas águas do rio Paraíba do Sul, no dia 12 de outubro de 1717.

Publicidade

“Aparecida do Brasil” e “300 anos de Devoção Popular” estão sendo montadas pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS), em parceria com a Arquidiocese de São Paulo e o Santuário Nacional. As exposições terão duração de dois meses.

Localizada dentro do espaço do Museu, “300 anos de Devoção Popular” traz obras do acervo do Santuário Nacional de Aparecida que, pela primeira vez, virá a São Paulo. A mostra conta com 137 obras com a imagem de Nossa Senhora talhadas em madeira, louça e gesso, confeccionadas por artesãos de várias partes do Brasil. Além disso, uma réplica da imagem original, em terracota, estará em um nicho para visitação.

Para o Cardeal Dom Olido Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, a exposição é muito importante para ajudar a preservar a história. “Nós estamos dentro do ano de Nossa Senhora Aparecida, comemorando 300 anos. Acho que a mostra vem em boa hora, muito oportuna, para que também haja um conhecimento maior, uma difusão daquilo que representa Nossa Senhora Aparecida para o povo brasileiro”, explicou.

Já a exposição “Aparecida do Brasil” foi montada na sala do Museu localizada no Metrô Tiradentes. Com 16 painéis fotográficos que trazem uma retrospectiva sobre a história da construção da Basílica de Aparecida, as imagens também retratam os devotos e o Santuário Nacional.

Publicidade

De acordo com o curador, Fabio Magalhães, a mostra é uma homenagem à força espiritual que Nossa Senhora Aparecida exerce no povo brasileiro. “A mostra está inteiramente voltada à essa devoção. Ela traz também as imagens da construção do templo, do santuário, que já é uma obra do século XX. Havia primeiro uma capela, depois a basílica velha e agora nós temos a grande basílica, que foi construída a partir dos anos 50. O número de fieis que chegam a Aparecida está entre as maiores peregrinações do mundo, isso mostra que o povo brasileiro conhece bem a força da Nossa Senhora Aparecida”, afirmou.

Confira aqui a programação dos eventos que celebram os 300 anos de Aparecida.