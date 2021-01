Extremamente magro, cavalo abandonado é resgatado em Itapevi

O animal estava em péssimas condições e com a chegada do socorro sofreu uma queda, provavelmente por fraqueza

Na manhã desta terça-feira (19), um cavalo abandonado e com sinais de maus tratos foi resgatado no Jardim Miraflores, em Itapevi, por servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa dos Animais do município.

O animal estava em péssimas condições e com a chegada do socorro sofreu uma queda, provavelmente por fraqueza, segundo os servidores que participaram do resgate. O cavalo precisou ser sedado e por segurança foi resgatado por um veículo maior.

Ele foi levado para o Canil da Prefeitura de Itapevi, onde está sendo medicado e recebendo vitaminas e alimentos. Na sequência será realizada uma bateria de exames.

Segundo técnicos da pasta responsável, foram realizadas denúncias de maus tratos do animal e os servidores foram até o local para apurar e quando chegaram observaram as condições degradantes, além do abandono e optaram pelo resgate.

A Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais resgatou apenas neste ano sete animais equinos em vias públicas. Em 2020, foram 58 cavalos resgatados.