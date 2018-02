EZTEC apresenta novo website de relação com investidores

A EZTEC, empresa de capital aberto do setor de incorporação e construção, apresenta seu novo website de Relações com Investidores, que conta com uma interface mais intuitiva e elementos dinâmicos.

O canal (www.eztec.com.br/ri) foi desenvolvido em linha com as melhores práticas e visa prover um melhor atendimento aos investidores e ao público em geral, oferecendo informações relevantes para o acompanhamento da Companhia.

A principal funcionalidade implementada no novo portal é o Mapa de Empreendimentos (sob a aba de Serviços aos Investidores), que permite acompanhar de maneira interativa os projetos da Companhia lançados desde o seu IPO, em 2007.

“As melhorias na plataforma são contínuas e acompanham a dinâmica do mercado. Nosso objetivo é fornecer ao internauta as informações completas sobre a EZTEC de maneira rápida e intuitiva”, destaca Emílio Fugazza, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da EZTEC.

Construtora têm dois grandes empreendimentos na região

Na região de Osasco, a EZTEC se tornou conhecida por dois grandes empreendimentos: o residencial Prime House Bussocaba, já totalmente vendido no quarto trimestre de 2017, e o complexo residencial e empresarial Jardins do Brasil, localizado na Av. Hilário Pereira de Souza, que tem uma fase ainda em construção. Outras quatro torres do complexo já foram entregues.