Fabi Claudino, do Osasco, faz post sobre posicionamento de Key Alves no BBB

Fabi Claudino, do Osasco, faz post sobre posicionamento de Key Alves no...

A central do Osasco, Fabi Claudino, campeã olímpica, fez um desabafo ontem (23) em seu perfil no Instagram sobre os episódios de racismo exibidos no Big Brother Brasil.

O alvo, embora não mencionada, é a ex-líbero do time, Key Alves, que não teria mostrado arrependimento durante a fala do participante Fred Nicácio, que afirmou que vai acioná-la judicialmente por racismo relioso.

“Quantas vezes vimos e ouvimos que o BBB nada mais é do que reflexo da vida. Reflexo de uma sociedade doente, racista e que muitas vezes finge se importar com seus erros, mas na verdade, não está nem aí”, inicia a atleta.

Para Fabi, o participante Fred foi certeiro ao apontar a sua dor como vítima do racismo e que esse sentimento está presente em muitas outras pessoas.

“A dor dele [Fred], da Tina, Aline, Sarah, Domitila, Alface, Camila, João e mais e mais pretos do BBB, é a dor de todos nós, povo preto. Ser racista e ainda por cima fingir que não entendeu, respondendo com caras e bocas e ironia, é constatar que empatia falta e respeito não existe”, apontou, em referência à reação da sister diante do discurso do médico.

Fabi também aponta a passividade dos telespectadores diante da demonstração de preconceito em rede nacional.

“Mais uma vez a sociedade vai ser conivente, em nome do entretenimento, que na verdade é racismo religioso ou racismo recreativo. Entretenimento tem sido servir a cabeça do preto, como prato principal em um eterno jantar de chacota e humilhação. Seguimos assim, todo mundo em cima do muro, ninguém fala nada e somos obrigados a nos calar diante da verdade que deve ser escondida. Nos ferem, nos marcam, nos humilham, nos matam… Dói… não dá mais”.

A atleta encerra dizendo que não se importa com quem tenta desqualificar as atitudes racistas. “Poupe o discurso de que é mimimi. To nem aí pra vocês que pensam assim!”, conclui.

A equipe de Key Alves avisou que irá processar Fred Nicácio pela acusação de que ela teria cometido racismo religioso.