Fábio de Melo faz tatuagem e divide opiniões, como“vai se converter, padre” e “gente como a gente”

O padre Fábio de Melo revelou ter feito a sua primeira tatuagem. Na terça-feira (4), ele exibiu a tattoo, uma abelha, para os seguidores e a novidade gerou uma enxurrada de reações de famosos, fãs e seguidores na internet. “Sarado e agora tatuado?? Você é meu Padre!! 100%! Te amo!”, comentou o apresentador Marcos Mion. “Ahhh padre você é tão igual a gente… amo-te”, escreveu Eliana.

Na publicação, o padre explicou ainda o significado do desenho. Ele diz que uma abelha pousava nele enquanto fazia as lives das missas aos domingos, em meio à pandemia de covid-19. “Será meu sinal. De um tempo difícil, mas também bonito. De reclusão, de vida interior, de buscas e realizações silenciosas”, escreveu.

A tatuagem, que ainda é considerada um tabu entre os religiosos, gerou ainda mais repercussão entre os que não concordaram com o padre tatuado. “Só digo que minha opinião a respeito de tatuagem não vai mudar. Eu não faço! Acho que o mundo está muito moderno”, disse um internauta. “Você conhece as escrituras, então não tem como se fazer de desentendido. Por isso o evangelho está assim, por pessoas assim matando a fé de muitos. É o fim dos tempos, vergonha para o evangelho isso. Vai se converter padre”, disse outro indignado.

“Sempre quis fazer uma tatuagem, mas cresci ouvindo minha família dizer que é errado e que Deus abomina rabiscar o corpo… Juro que agora estou confusa”, comentou uma mulher. “Padre, explica para os meus pais que tatuagem não é coisa do Diabo”, brincou outra. “Agora tenho um bom argumento para a minha mãe: até o padre tem tatto”, disse uma jovem.

A abelhinha, batizada pelo padre como Ana, foi elogiada por muitos seguidores, que já acompanham Fábio de Melo no Instagram. “Tinha que ter nome composto, padre. Amei a tatto”, comentou uma seguidora. Nas redes sociais, a relação do padre com os animais é sempre divertida e cheia de humor. O religioso costuma postar vídeos de animais e batizá-los com nomes compostos, como Etelvina de Cássia, Edileide Claudia e Oscar Afonso.