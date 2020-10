Fabio Rabin leva novo show de stand up para drive-in em Cotia

O humorista Fabio Rabin vai apresentar o seu novo trabalho de stand up comedy “O Novo Normal” no Cotia Cine Drive-in no dia 16 de outubro. A apresentação terá início às 21h e terá duas horas de duração.

No show, o comediante vai mostrar que é possível rir com situações inusitadas que acontecem em meio à pandemia de covid-19. Os ingressos são vendidos a R$ 88 por carro com até quatro pessoas e podem ser comprados no Tycket ou na loja Suco Prat’s, na avenida Ralf Bolli, 63, Granja Carolina, em Cotia.

O Cotia Cine Drive-in surgiu como uma opção de entretenimento para o público em meio à pandemia e conta com uma programação com opções para toda a família. No domingo (11), o espaço será palco para o show infantil do Palhaço Tubinho, às 20h. Os ingressos também podem ser adquiridos no Tycket.

O Cotia Cine Drive-in fica na rua Saturno, 250, Vila Santa Terezinha, em Cotia. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 93775-2947.

