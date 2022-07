Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco vai oferecer oficina de drone e de canto nas férias de julho

A Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco vai oferecer atividades nas férias de julho para toda comunidade.

publicidade

No dia 15 de julho, das 10h às 12h, será realizada a oficina online “Voando com Segurança: Legislação de Drones”, que mostrará os pontos principais da regulamentação em vigor, para uso recreativo e profissional de drones no espaço aéreo brasileiro.

Já no dia 19, das 14h às 16h, será a vez da oficina “Técnicas de Canto”, que ensinará exercícios práticos de canto.

publicidade

Haverá atividades online e presenciais em outras Fábricas na região metropolitana.

A programação completa das Oficinas de Férias está no site das Fábricas de Cultura. As unidades recomendam o uso de máscaras nos espaços internos.

publicidade

O Programa Fábricas de Cultura é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis. A unidade Osasco fica na Rua Niterói, s/nº, no Jardim Rochdale.