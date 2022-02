Fábrica de Cultura celebra 60° aniversário de Osasco com música e teatro

A Fábrica de Cultura, do governo estadual, vai celebrar o 60º aniversário de Osasco com diversas atrações gratuitas no dia 20 de fevereiro. Evento acontece em frente ao equipamento cultural, na rua Santa Rita, Rochdale.

O início das atividades na Fábrica de Cultura de Osasco está previsto para junho deste ano. No entanto, a unidade, que é gerenciada pela Poiesis, já preparou uma programação especial para o mês de aniversário da cidade. Iniciativa é realizada em parceria com a Prefeitura.

A programação começa às 10h, com o espetáculo teatral “O fuá de Benedito na terra de são Saruê”, da Cia Babau Fuá. Às 11h, será apresentada a peça audiovisual “A Vida É Sonho?”, produzida por aprendizes da Fábrica de Cultura Capão Redondo dentro do Projeto Espetáculo 2021.

Já às 12h, será a vez do show do Samba de Dandara encantar o público. Fundada em 2012, a banda propõe debates sobre ancestralidade e protagonismo feminino no samba e na sociedade ao trazer uma representação musical que passeia por ritmos afro-brasileiros.

O evento é aberto ao público, que deve seguir os protocolos de prevenção à covid-19, com uso obrigatório de máscara e respeito ao distanciamento.

SERVIÇO

60º Aniversário de Osasco com a Fábrica de Cultura

Quando: 20 de fevereiro, das 10h às 13h / Aberto ao público /

Endereço: Rua Santa Rita, Jardim Rochdale, Osasco