Fábrica de Cultura em Osasco está com inscrições abertas para crianças e jovens

Inaugurada nesta quarta-feira (15) no Jardim Rochdale, Osasco, a Fábrica de Cultura 4.0 já está com as inscrições abertas. O equipamento cultural oferecerá cursos de capacitação para crianças e jovens, com idade entre 8 e 21 anos.

Maiores de 18 anos devem comparecer ao local com documento para fazer a inscrição. No caso de crianças e adolescentes, os pais ou responsáveis devem levar documento pessoal e do filho.

O espaço vai funcionar de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos finais de semana e feriados, das 12h às 17h. Neste mês de junho e julho, crianças e adolescentes já poderão participar das 38 atividades da ação Oficina de Férias, que contará com 435 vagas.

Estrutura

A iniciativa é resultado de parceria firmada no início deste ano entre a Prefeitura, que cedeu o espaço, e o governo estadual. A unidade de Osasco é a 13ª em funcionamento no Estado, de um total de 17 previstas.

No total, foram investidos R$ 9,5 milhões na Fábrica Osasco (prédio e aquisição de equipamentos). No local serão oferecidos 92 cursos gratuitos, com 1.750 vagas e 490 atividades de difusão para um público estimado em 100 mil pessoas.

O empreendimento conta com espaço maker, coworking, bibliotech, estúdios profissionais para a área musical, auditório e espaço multiuso.

Com foco nos jovens, a unidade é composta em três eixos: tecnologia, inovação e criatividade, com diversos cursos, entre eles audiovisual, artes visuais, dança, circo, design, drones, games, modelagem impressora 3D, literatura, moda, música, programação e robótica.

O espaço será gerenciado pela Poiesis, Organização Social de Cultura que atua há mais de uma década com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo estadual na gestão de programas voltados à cultura.