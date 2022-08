Fábrica de Cultura em Osasco tem inscrições abertas para ateliê de robótica e capoeira

A Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco, que fica no Jardim Rochdale, está com as inscrições abertas em duas atividades: ateliê de robótica para iniciantes e capoeira. As formações são gratuitas, abertas para público com idade entre 8 e 12 anos, e devem começar no dia 9 de agosto.

No ateliê de Robótica para Iniciantes os aprendizes irão aprender a construir, controlar e programar robôs e circuitos de maneira prática. A formação na unidade Osasco ocorrerá as quartas e sextas, das 14h às 16h45.

Já o ateliê de dança da Fábrica de Cultura de Osasco ministrará aulas gratuitas de capoeira até o dia 24 de novembro, todas as terças e quintas, das 14h às 16h45.

Para se inscrever é necessário apresentar RG ou documento com foto do responsável (no caso de menores de idade); RG ou certidão de nascimento do aprendiz; e comprovante de residência atual.

As inscrições ficam abertas até 45 dias após o início das aulas, desde que haja disponibilidade de vagas no curso pretendido. A grade completa de atividades e mais informações podem ser conferidas diretamente na unidade ou no site da Fábrica de Cultura.

SERVIÇO

FÁBRICA DE CULTURA 4.0 OSASCO

Rua Santa Rita, s/nº – Jardim Rochdale, Osasco | Telefone: (11) 3689-7600

ATELIÊ ROBÓTICA PARA INICIANTES

Ateliê de Multimeios: De 10/8 a 25/11 — Quartas e sextas das 14h às 16h45 / Formato: Presencial / Faixa etária: 8 a 12 anos / Vagas: 15

CAPOEIRA

Ateliê de dança / De 9/8 a 24/11 — Terças e quintas das 14h às 16h45 / Formato: Presencial / Faixa etária: 8 a 12 anos / Vagas: 25