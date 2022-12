Fábrica de Cultura Osasco abre inscrições em janeiro para cursos gratuitos

No dia 3 de janeiro a Fábrica de Cultura Osasco, programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo gerenciado pela Poiesis, abre as inscrições para cursos gratuitos com vagas disponíveis para crianças, jovens e adultos.

Os cursos, no formato de ateliês de criação, têm duração semestral enquanto as trilhas duram de dois (curta duração) a quatro meses (longa duração). Ambos exploram diversas áreas artísticas, culturais e tecnológicas.

As aulas começam a partir de 14 de fevereiro, mas há formações programadas para iniciar entre março e maio.

As inscrições ficam abertas por até 45 dias após o início dos cursos, desde que haja disponibilidade de vagas.

Para se inscrever é necessário se apresentar na unidade, que fica no Rochdale, com os seguintes documentos: RG ou documento com foto do responsável (no caso de menores de idade); RG ou certidão de nascimento do aprendiz; e comprovante de residência atual. É possível realizar a pré-inscrição no site das Fábricas de Cultura, mas será necessário validá-la presencialmente.

Para Osasco estará disponível o Ateliê de Percussão com a formação “Toques de Maracatu”, que irá apresentar aos aprendizes o universo dos tambores que envolvem a cultura do maracatu de baque virado, manifestação tradicional da cidade de Recife, em Pernambuco, junto com a prática com Alfaias, Caixas, Gonguê, Timbal, Agbês e Mineiros. Os encontros começam no dia 15 de fevereiro, com aulas às quartas e sextas, das 14h às 16h45. A formação é direcionada para jovens entre 12 e 21 anos.

Na área de tecnologia, a opção é a Trilha de Arcade Game que ensinará aos participantes a criarem a própria máquina de Fliperama utilizando processos da fabricação digital. A Trilha é indicada para maiores de 14 anos, e terá aulas às quartas e sextas, das 14h às 16h30, a partir de 18 de fevereiro.