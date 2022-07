Fábrica de Cultura Osasco oferece Robótica para Iniciantes e Capoeira no 2º semestre

A Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco está com inscrições abertas para os cursos que serão realizados durante o 2º semestre deste ano. Os cursos semestrais são gratuitos e abertos para crianças, jovens e adultos. As atividades começam a partir de 9 de agosto.

No ateliê de Robótica para Iniciantes os alunos irão aprender a construir, controlar e programar robôs e circuitos de maneira prática. A formação ocorre às quartas e sextas, das 14h às 16h45.

Já o ateliê de Capoeira trará a prática junto com reflexões sobre a cultura brasileira por meio dos instrumentos. Os encontros serão às terças e quintas, das 14h às 16h45.

Para se inscrever é necessário apresentar RG ou documento com foto do responsável (no caso de menores de idade); RG ou certidão de nascimento do aprendiz; e comprovante de residência atual. As inscrições podem ser feitas na unidades ou no site das Fábricas de Cultura. É possível se inscrever em mais de uma trilha ou ateliê, se houver vagas e os horários não coincidirem entre os cursos ou, no caso de crianças e jovens em idade escolar, com os horários da escola.

As inscrições ficam abertas até 45 dias após o início das aulas, desde que haja disponibilidade de vagas no curso pretendido.

A Fábrica de Cultura 4.0 Osasco fica na Rua Niterói, s/nº, no Jardim Rochdale.