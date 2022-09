Faculdade Anhanguera, em Osasco, firma parceria com Cioeste para criar polo turístico na região

A Faculdade Anhanguera de Osasco e o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste) firmaram um termo de cooperação para criar um polo turístico na região.

publicidade

Com a parceria, alunos e professores da Faculdade poderão contribuir com projetos do Consórcio. “O Cioeste está vivendo um novo momento. Ele foi criado para tratar de questões públicas e agora está se abrindo para parcerias com instituições e universidades para entender as demandas locais e do poder público”, diz o secretário executivo do Consórcio, Jorge Lapas.

Inicialmente, o grupo de trabalho de Turismo e Negócios do Cioeste e a instituição de ensino atuarão em conjunto para elaborar um plano de marketing que possa ser abraçado por todos os municípios da região, de forma a impulsionar o turismo, seja ele gastronômico, de negócios, religioso, entre outros.

publicidade

“A parceria vai propiciar experiências práticas aos alunos que vão participar dos projetos e reforça o compromisso da Anhanguera de transformar não apenas a vida dos alunos, mas das regiões onde atua, contribuindo para o desenvolvimento regional”, explica o reitor da Faculdade Anhanguera, Alexey Carvalho.

O Cioeste é um consórcio intermunicipal composto pelas cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Cajamar, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque, Araçariguama e Vargem Grande Paulista. Juntas, elas contam com mais de 3 milhões de habitantes distribuídos em uma área superior a 1.000 km² e contribuem com aproximadamente 3% do PIB Nacional e 10% do PIB estadual.

publicidade

O consórcio pode contratar, licitar, realizar obras e até captar recursos fora do país para os projetos em desenvolvimento; e tem como objetivo estabelecer soluções regionais eficazes para questões locais, como a destinação de resíduos da construção, serviços da área de saúde, coordenação de defesa civil, mobilidade, campanhas contra endemias, entre outras.