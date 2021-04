Faculdade Anhanguera oferece atendimento gratuito para crianças com autismo em Osasco

O mês de abril foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), desde 2007, como período de conscientização e visibilidade sobre o autismo. Desta forma, o Abril Azul tem como objetivo destacar o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que refere-se a condições de saúde que englobam perturbações do desenvolvimento neurológico que envolvem habilidades socioemocionais, atenção compartilhada e linguagem. Com isto, há a dificuldade de domínio da língua, socialização, comportamentos restritivos e repetitivos, além da dificuldade de domínio da inteligência espacial.

publicidade

De acordo com estudo divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, agência do Departamento de Saúde e Serviços dos Estados Unidos, em 2020, 1 a cada 54 pessoas tem TEA. O número avança ao longo dos anos. Segundo o histórico da instituição, em 2004, era 1 a cada 166. Em 2012, 1 em 88, e em 2018, 1 pessoa a cada 59 possuía o transtorno. A incidência é maior devido ao diagnóstico precoce em virtude do investimento em pesquisas e acesso à informação.

Não há cura para o TEA, entretanto há tratamento acompanhado por especialistas de diversas áreas da saúde como médicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e, também, fisioterapeutas e profissionais de educação física. O tratamento motor promove atividades motoras, avaliativas e de intervenção voltadas para Educação Física e Fisioterapia para pacientes diagnosticadas com TEA. Desta forma, são trabalhadas atividades focadas no desenvolvimento motor e dos movimentos de atraso.

publicidade

Em Osasco, sob a supervisão da professora Carolina Quedas, o projeto “TEA em Movimento”, na Faculdade Anhanguera, trabalha a atuação e desenvolvimento motor de crianças com autismo, e atualmente atende 22 famílias da região. O atendimento é gratuito aos pacientes.

Além da professora Carolina Quedas, mestre e doutora em Distúrbios do Desenvolvimento, com ênfase em avaliação e intervenção em habilidades motoras em crianças com TEA e coordenadora dos cursos de Fisioterapia e Educação Física da faculdade, fazem parte do projeto 12 alunos dos cursos de Fisioterapia e Educação Física da Anhanguera Osasco.

publicidade

Os estudantes recebem orientações, cursos e palestras acerca do tema. As famílias também contam com o suporte psicológico, jurídico e de empreendedorismo em parceria com os outros cursos da instituição.

Famílias que tenham interesse em conhecer e participar do projeto podem inscrever-se por meio deste formulário.