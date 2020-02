Faculdade oferece 16 cursos de férias gratuitos em Osasco

A Faculdade Anhanguera de Osasco está com inscrições abertas para cursos gratuitos de férias nas áreas de finanças, engenharia, comunicação, saúde e tecnologia. Entre as opções oferecidas estão Marketing Digital, Harmonização Facial em Odontologia, Técnicas de Oratória – Como falar em público, Finanças Pessoais e Introdução ao Comercio Exterior (confira a programação completa abaixo).

“São cursos que trabalham, entre outras habilidades, capacidade de negociação, liderança, relacionamento interpessoal e comunicação, habilidades fundamentais para quem quer alavancar o currículo e se destacar no mercado de trabalho”, afirma o diretor da Anhanguera, Alexey Carvalho.

Os interessados devem se inscrever presencialmente na faculdade, na Avenida dos Autonomistas, 1.325, Vila Campesina, em Osasco. As inscrições podem ser feitas até o dia do curso ou até que as vagas sejam todas preenchidas. As aulas acontecerão até sexta-feira (7).

Publicidade

Confira a lista completa de cursos de férias gratuitos na Anhanguera Osasco:

Local: Faculdade Anhanguera de Osasco (Av. dos Autonomistas, nº 1.325 – Vila Campesina – Osasco )/ Inscrição: presencial.

Tema: Harmonização Facial em Odontologia / Data: 03/02 (segunda-feira) / Horário: às 19h30

Tema: Coaching de Carreira: Transformando sonho em realizações profissionais / Data: 03/02 (segunda-feira) / Horário: às 19 horas

Tema: Libras na escola inclusiva / Data: 03/02 (segunda-feira) / Horário: às 19h30

Tema: Técnicas de Oratória – Como falar em público / Data: 04/02 (terça-feira) / Horário: às 9 horas

Tema: Introdução à Musculação / Data: 04/02 (terça-feira) / Horário: às 9 horas

Tema: Importância da Correta lubrificação em Equipamentos / Data: 04/02 (terça-feira) / Horário: às 19h30

Tema: A importância do Brincar / Data: 05/02 (quarta-feira) / Horário: às 19h30

Tema: Marketing Digital / Data: 05/02 (quarta-feira) / Horário: às 20 horas

Tema: Perspectivas da Televisão com as Novas Mídias / Data: 05/02 (quarta-feira) / Horário: às 20 horas

Tema: Noções básicas da Anatomia Humana – Sistema cardiovascular / Data: 05/02 (quarta-feira) / Horário: às 19h30

Tema: Introdução à Musculação / Data: 06/02 (quinta-feira) / Horário: às 19h30

Tema: Introdução ao COMEX (Importação e Exportação) / Data: 06/02 (quinta-feira) / Horário: às 10 horas

Tema: Finanças Pessoais / Data: 06/02 (quinta-feira) / Horário: às 19h30

Tema: Papel do Fisioterapeuta no ambiente hospitalar / Data: 06/02 (quinta-feira)/ Horário: às 19h30

Tema: Noções básicas da Anatomia Humana – Sistema cardiovascular /Data: 06/02 (quinta-feira) / Horário: às 19h30

Tema: A importância do Direito do Trabalho e os Direitos Básicos dos Trabalhadores / Data: 06/02 (quinta-feira) / Horário: às 19h30

Tema: Como operar HPX50 – instruções e formulário / Data: 07/02 (sexta-feira)/ Horário: às 19h30