Fafá de Belém e Planta & Raiz se apresentam no Natal Encantado de Barueri

A programação de shows do Natal Encantado de Barueri continua. Nesta quarta-feira (15), às 20h, é a vez da cantora Fafá de Belém subir ao palco do Boulevard Central para cantar seus maiores sucessos.

Fafá de Belém apresentará canções natalinas, além de músicas que fizeram parte de várias gerações. Entre seus sucessos estão “Foi Assim” e “Coração do Agreste”, tema da novela Tieta do Agreste.

O show de luzes e música terá ainda uma participação especial do internacionalmente conhecido maestro João Carlos Martins, que abriu a programação natalina em Barueri, no último sábado (11). Pouco antes, por volta das 19h, o público poderá apreciar a apresentação do grupo de Choro, do Núcleo de Música de Barueri, da Secretaria de Cultura e Turismo.

Na quinta-feira (16), após a apresentação do grupo das Oficinas de Artes, Cultura Nordestina e Julinha do Acordeon, será a vez do reggae tomar conta do Boulevard. A banda Planta & Raiz, promete sacudir o público, às 20h.

O Quinteto de Cordas, do Núcleo de Música, apresenta-se na sexta-feira (17), às 19h05, com um repertório que vai do erudito ao popular. Em seguida, quem aprecia o som dos anos 80 entre rap e MPB não pode perder o show de Negra Li, às 20h30.

CULTURA NO PARQUE// Leci Brandão se apresenta em Barueri no domingo (19)