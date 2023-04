Faixa da Avenida Brasil será interditada a partir desta quinta (20) para concretagem de nova ponte em Osasco

A partir desta quinta-feira (20), uma das faixas de rolamento nas proximidades da Avenida Brasil, em Osasco, será interditada para mais uma etapa de concretagem da estrutura que irá compor a nova ponte de acesso à rodovia Castello Branco. A CCR ViaOeste estima que os trabalhos sejam realizados em 48 horas.

Desta vez, o bloco possui 17 metros de comprimento, 12 metros de largura e cinco metros de altura e receberá cerca de 1.020 m³ de concreto usinado, o que equivale a 128 caminhões tipo betoneira, além de 86 toneladas de aço.

O projeto da nova ponte de acesso para Osasco, que fará a ligação da rodovia Castello Branco na altura do km 15+800 com a avenida Fuad Auada, a partir da via Marginal Oeste da SP -280, trará benefícios como maior segurança e fluidez aos clientes da rodovia e cidadãos do município.

Além da ponte, estão previstos ainda a implantação de sinalização vertical e horizontal ao longo da obra e elementos de segurança como defensas metálicas e barreiras rígidas, dentro de um prazo contratual de 23 meses para execução. O investimento é de R$ 232 milhões.

O Departamento de Trânsito Municipal de Osasco (Demutran) prestará apoio durante a operação nas proximidades da Avenida Brasil.