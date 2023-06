Faixa e acostamento da Castello Branco, em Osasco, serão interditados para obras a partir de sábado

Os motoristas devem estar atentos à interdição da faixa da direita e do acostamento da rodovia Castello Branco, altura do Km 15+500 (sentido interior), em Osasco, a partir deste sábado (17). O bloqueio será feito para que as equipes da CCR ViaOeste realizem o alargamento do viaduto.

A previsão é que o bloqueio da faixa e acostamento seja mantido até novembro deste ano. Nesse período, a concessionária orienta os motoristas a ampliar os cuidados ao trafegar por esse trecho, bem como respeitar a sinalização que estará implantada no local.

Essa obra integra o conjunto de melhorias em Osasco, que inclui a implantação de nova ponte sobre o Rio Tietê e que permitirá acesso direto à Avenida Fuad Auada. Também estão previstas a implantação de sinalização vertical e horizontal ao longo da obra, defensas metálicas e barreiras rígidas.

O investimento da CCR ViaOeste nesta obra é de R$ 232 milhões, com geração de 6 mil empregos diretos e indiretos, segundo a concessionária. Os trabalhos foram iniciados em abril de 2022 e o prazo contratual para execução é de 23 meses.