Fake news é tema da palestra na Câmara de Osasco

“Fake news na política – o risco é maior em ano de eleição” é o tema de palestra que será realizada no dia 25 de julho, quarta-feira, na Câmara Municipal de Osasco, a partir das 10h.

A palestra é uma iniciativa da Escola do Parlamento de Osasco, e o tema será apresentado pelas jornalistas Suzy Gasparini e Rosa Symananski. As inscrições são grátis e podem ser feitas pelo email comunicacao@osasco.sp.leg.br.

“Na palestra vamos apresentar o tema de forma bem abrangente, sob vários aspectos, incluindo o legal e também o que fazer caso seja vítima de fake news. Vamos trazer alguns exemplos de como as notícias falsas têm influenciado eleições mundo afora e, como este ano teremos eleições no Brasil, é muito possível que muitos candidatos sejam vítimas de fake news”, conta Suzy Gasparini.

Foi no processo eleitoral para presidente dos Estados Unidos, em 2016, que o tema se popularizou. “Na verdade, a indústria de boatos sempre existiu, e no mundo todo, mas nos últimos anos o tema ganhou uma visibilidade extraordinária. Vamos apresentar o que mudou e como o problema está sendo tratado em diversos países e também aqui no Brasil e quais são as possíveis soluções”, diz Rosa Symanski.

A palestra trará visões de diferentes especialistas sobre o assunto, mostrando desde os seus primórdios, seus efeitos nas decisões mundiais e locais e o poder de persuasão que elas contêm. Também será abordado o crescimento das agências de checagem de informação e o mercado de fake news – em busca de cliques, entre outros temas.

Sobre as profissionais que farão a palestra:

Suzy Gasparini: Formada em jornalismo pela Puccamp e mestre em energia pela USP. Tem mais de 25 anos de atuação profissional. Atuou na Gazeta Mercantil e na Folha de S. Paulo. Foi assessora de imprensa da Comgás por 15 anos. Consultora de comunicação e palestrante

Rosa Symanski: Jornalista especializada nas áreas de economia. Formada pela PUC-RS, atuou na grande imprensa, em jornais como Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil, Agência Reuters e Agência Estado. Atuou como assessora de imprensa e editora de revistas técnicas.

