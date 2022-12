Falha em trem atrapalha operação da Linha 9 em Presidente Altino

Os trens da Linha 9-Esmeralda circulavam com velocidade reduzida e maior tempo de parada, na manhã desta quinta-feira (8), entre as estações Presidente Altino, em Osasco, e Ceasa.

Segundo a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das Linhas 8 e 9, uma falha em um trem da Linha 9-Esmeralda, que liga Osasco à zona Sul de São Paulo, foi a responsável pela alteração no funcionamento dos trens.

A situação aconteceu por volta das 7h40. Segundo a concessionária, o serviço foi normalizado às 8h10.

Falhas frequentes

Ambas as linhas operadas pela ViaMobilidade têm apresentado problemas frequentes. Ontem, passageiros foram surpreendidos com o descarrilamento de um vagão de trem da Linha 8-Diamante, que passa por Osasco e região, na estação Domingos de Moraes.

As falhas recorrentes foram pautadas pelo Ministério Público, que chegou a propor um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para melhoria dos serviços e afirmou que pode pedir a suspensão do contrato da ViaMobilidade com a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).