Família de Carapicuíba procura por jovem de 22 anos desaparecida há 20 dias

Trissa Mariiz, de 22 anos, moradora do bairro Alto de Santa Lúcia, em Carapicuíba, está desaparecida há vinte dias. O último contato da jovem com a família foi por telefone, no dia 3 de julho.

Trissa saiu de casa na noite do dia 2 de julho. Já na madrugada da sexta-feira (3), por volta das 4h e 5h da manhã, a jovem ligou para a família dizendo que estava em um ponto de ônibus em Barueri e iria para casa, mas não apareceu.

Trissa não levou documentos ou cartões, ela teria saído de casa apenas com o celular. Segundo sua irmã, a jovem usava calça jeans escura, chinelo e um cropped preto no dia em que desapareceu.

“Se alguém souber dela, se viu ela ou sabe aonde ela está, por favor me avisem. Ela nunca foi de ficar no máximo três dias sem dar notícias”, disse a irmã de Trissa em uma publicação nas redes sociais.

Quem tiver informações que possam levara família ao paradeiro e Trissa, pode entrar em contato com a irmã Ludmila Souza por meio do telefone (11) 97736-6202 ou com a Polícia Militar, no 190. Outra opção é o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido.