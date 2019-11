Família de Jacquin é vítima de falsa babá

No domingo (3), policiais civis do 78º Distrito Policial (Decap) prenderam uma mulher acusada de se passar por babá para furtar itens de famílias em São Paulo. O chef Erick Jaquin, um dos jurados do “Masterchef” e apresentador do “Pesadelo na Cozinha”, foi uma das vítimas.

A falsa babá Andrea Lopes da Silva, 38, teria furtado um relógio e uma bolsa de luxo da casa de Jacquin, no Jardim Paulista, em São Paulo, onde ela foi presa. A mulher apresentava documento falso aos contratantes. Na ocasião, um receptador também foi preso.

O delegado responsável pelo caso recebeu informações privilegiadas a respeito de uma funcionária que vinha cometendo furtos em residências na região do Jardins e Higienópolis.

As características da autora foram confrontadas com a família de Jacquin e com as informações já existentes na 1ª Delegacia Seccional de Polícia. Foi descoberto que a babá havia sido presa no dia 7 de janeiro deste ano, no 78º DP, por furto realizado no Rio Grande do Norte.

Para a família, a mulher usava o nome da irmã, visando acobertar seus antecedentes. O delegado confrontou a acusada, que estava na casa, e ela admitiu que havia usado outro nome.

No aparelho celular da babá foram encontradas fotos da casa do casal, assim como de pertences pessoais deles, entre eles, um relógio e uma bolsa de luxo.

A babá teria confessado à polícia que vendeu o relógio, furtado da residência da vítima, na sexta-feira (1º) para um homem de 65 anos. Este suspeito também foi preso por receptação, no Centro de São Paulo.

No imóvel do receptador dos itens furtados por Andrea, os policiais localizaram mais de 40 relógios de luxo, além do item roubado do chef. Os relógios importados eram enviados para outros estados pela quadrilha da qual o suspeito fazia parte.