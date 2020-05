Família de Osasco procura por estudante de pedagogia desaparecido

A família procura por André Messias Batista, de 39 anos, morador de Osasco, que está desaparecido desde a manhã desta quinta-feira (14). André faz uso de remédios controlados e sofria de uma crise de ansiedade no dia em que desapareceu.

André Messias, que é pintor e estudante de pedagogia, foi visto pela última vez quando esteve em uma consulta ao psiquiatra, na Lapa. Ele foi acompanhado da mãe e do irmão, mas devido a uma crise de ansiedade, saiu do consultório e não voltou mais.

O irmão de André estava atendendo a uma ligação do lado de fora do consultório, mas não percebeu que o pintor havia saído. Desde então, a família não tem notícias e está desesperada em busca do rapaz. “Ele faz uso de anticonvulsivantes e tratamento para ansiedade. Ele estava em confusão mental”, disse a cunhada de André, que pede ajuda para encontrá-lo.

Publicidade

No dia em que desapareceu, o estudante de pedagogia usava uma camisa branca, bermuda de sarja rosê, tênis azul marinho e estava de máscara protetora. Ele estava sem celular, mas carregava os documentos no bolso.

A família já registrou o boletim de ocorrência, mas ainda não tem informação sobre o paradeiro de André Messias.

Quem tiver informações que ajude a família a encontrar André Messias, pode entrar em contato com o irmão, Alexandre no telefone (11) 97595-5290, ou com a cunhada Lilian no telefone (11) 98875-7525, ou ligar para a Polícia Militar 190.