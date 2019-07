Família e ex-noivo de Yasmin, jovem que fugiu de casa em Osasco, trocam duras acusações

Quase dois meses após o desaparecimento que causou comoção nacional, da jovem Yasmin K., de 16 anos, em Osasco, a família da garota e o ex-noivo dela, Thiago, trocam acusações.

Em maio, Yasmin desapareceu por quase uma semana e foi localizada pela família em Ubatuba, no litoral paulista. Quando voltou, disse a emissoras de TV que fugiu porque não queria viver com Thiago, com quem havia celebrado uma festa de casamento grega dias antes, e que havia passado os dias em que ficou desaparecida com um outro homem chamado Jonatan. Então, ela e Thiago decidiram terminar a relação. O casamento ainda não havia sido oficializado.

No retorno, Yasmin apresentava um ferimento no braço, que afirmou que havia sido causado por um acidente de moto.

Publicidade

Na época, em entrevistas, a família da jovem defendia fortemente Thiago e que Yasmin mantivesse o casamento com ele.

Agora, os mesmos parentes que antes defendiam a relação e Yasmin fazem duras acusações contra Thiago. Entre elas, de que ele a agredia e queria incluir outros homens na relação entre os dois, mostrou reportagem do “Cidade Alerta” nesta quarta-feira (3). “Ele é um safado, louco, psicopata, tarado”, disse uma tia da jovem.

Publicidade

De acordo com Yasmin, o ferimento com o qual ela reapareceu não era fruto de um acidente de moto, mas de agressões de Thiago. “O Thiago gostava de me torturar, quando ele estava tentando me pegar na marra, me queimou com o ferro de passar roupa”, contou.

A garota afirmou ainda que desapareceu na tentativa de fugir do ex-noivo e que ele mesmo havia dado dinheiro para ele fugir. “Fugi dele, ele me deu dinheiro”. Yasmin contou que não recorreu à família por medo de que não acreditassem nela.

Thiago, por sua vez, diz que havia ido morar junto com Yasmin porque ela sofria nas mãos da família. “Ela falava que não tinha vida naquela casa, que eles batiam nela”.

O “Cidade Alerta” mostrou áudios e vídeos com trocas de acusações e ameaças via WhatsApp entre o ex-noivo e a família da jovem. Em um dos vídeos, uma parente de Yasmin rasga o vestido usado por ela na cerimônia de casamento e faz acusações contra Thiago.

Publicidade

Em áudios, Thiago e tios de Yasmin trocam ameaças. Yasmin também teria enviado áudios para ameaçar a atual namorada de Thiago. “Não aguento mais essa pressão, aquela família é muito louca”, disse Thiago.

A família de Yasmin diz que levará as acusações contra Thiago à polícia. “Quero justiça pelo que passei com esse louco. Ele tem algum problema sério mental. Se a polícia investigar direitinho, descobre muita coisa”.