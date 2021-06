Família encontra pedreiro de Itapevi que estava desaparecido no litoral paulista

O pedreiro Ricardo Silva, de 31 anos, morador do Jardim Vitápolis, em Itapevi, foi encontrado no final da tarde deste domingo (27). Ele estava desaparecido desde o dia 17, quando saiu para fazer um serviço em Santos, no litoral paulista.

Após 10 dias sem informações sobre o que teria acontecido, os familiares localizaram Ricardo em São Vicente, próximo à Praia Grande. “Ele está bem, graças a Deus. Estava tentando vir embora de a pé. Meu outro tio foi lá e eles estão vindo para casa”, disse Bruna, sobrinha do pedreiro, ao Visão Oeste.

Os familiares agradeceram a todos que se preocuparam e compartilharam a foto de Ricardo.

