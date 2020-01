Família procura jovem de Mogi que fugiu de casa e pode estar em Osasco

A família procura pela estudante Maria Julia da Costa Lourenço Fernandes, de 15 anos. Moradora de Mogi das Cruzes, ela pode ter fugido de casa para se encontrar com uma pessoa em Osasco.

Maria Júlia está desaparecida desde a madrugada desta sexta-feira (17). “Estamos confiando que ela vai voltar. Precisamos da ajuda de todos para compartilhar e atingirmos o maior número de pessoas para conseguirmos encontrá-la”, diz a mãe, Aline Costa.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Maria Julia pode entrar em contato com os telefones (11) 95237-4284 ou (11) 98142-3980. Outras opções são o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido, e os números do cartaz abaixo: