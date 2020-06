Família procura por ex-vereador de Carapicuíba Fred Magrão, desaparecido há 8 anos

Após oito anos do desaparecimento do jornalista e ex-vereador de Carapicuíba, Esmeral Frederico Amazonas, o Fred Magrão (hoje com 61 anos), a família ainda não tem informações sobre o seu paradeiro, mas não desistiu de procurá-lo.

Fred Magrão lutava contra depressão e o vício de bebida alcoólica quando desapareceu, em junho de 2012. Fred chegou a comentar com uma irmã que iria se iria se internar em uma clínica de desintoxicação e que o tratamento seria financiado por um político na época, mas não especificou nome, cargo ou cidade de atuação do suposto financiador.

De acordo com os familiares, Fred Magrão foi visto pela última vez no Bar do Dito, em Quitaúna, no dia 5 de junho de 2012. A família, o dono do bar disse que o ex-vereador saiu do estabelecimento acompanhado por um homem alto, de cabelo escuro, em um Opala. Ainda segundo o dono do bar, Fred Magrão já esteve lá outras vezes com esse homem.

Família tem esperança de encontrar o ex-vereador

Passados os noves anos desde o desaparecimento do ex-vereador de Carapicuíba, eleito nas gestões de 1989-1992 e 1993-1996, os familiares fizeram diversas campanhas em busca de Fred Magrão.

“Ele pode estar em algum albergue, clínica, retiro… Fred pode estar vivendo ao seu lado, em sua rua, no hospital onde que você trabalha, na casa de apoio, onde você é voluntário, como caseiro em sua chácara. Enfim, são muitas as possibilidades e multiplicadas por 70 mil vezes sete é a nossa esperança”, escreveu uma irmã de Fred Magrão nas redes sociais.

Ainda nas redes sociais, a irmã do ex-vereador faz um apelo para que as pessoas ajudem a encontrá-lo. “Antes de minha mãe partir, eu prometi a ela que jamais desistiria de encontrar o seu amado filho, o meu querido irmão Fred”, disse. “Por favor, nos ajudem a compartilhar”, completou.

Quem tiver informações que ajudem a família a descobrir o paradeiro de Fred Magrão pode entrar em contato com a irmã de Fred Magrão por meio do telefone (11) 95803-9389 ou (11) 99811-6558, ou também pode ligar para o 1° DP de Osasco (11) 3681-8807 ou ainda para o Disque Denúncia, no 181, e informar o número do boletim de ocorrência 2794/2012.