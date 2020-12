Família procura por idoso com Mal de Parkinson que desapareceu em Osasco

Valdomiro Fontes Calvário, de 72 anos, desapareceu na manhã desta quarta-feira (9), em Osasco. Ele sofre com Mal de Parkinson e estava na casa de seu cuidador, no Jardim Veloso, quando fugiu desorientado.

publicidade

O idoso usava camisa amarela, bermuda clara (bege) e chinelo vermelho com uma tira amarela, quando desapareceu, por volta das 10h. Familiares afirmam que Valdomiro tem episódios de alucinações e confusão mental devido à doença.

“Estamos desesperados. Já procuramos por ele nos arredores do bairro e nada até agora. Não sabemos mais onde podemos encontrar o meu avô”, afirmou Pamela Dias, neta de Valdomiro, ao Visão Oeste.

publicidade

Quem tiver informações que possam levar a família ao paradeiro de Valdomiro pode entrar em contato com a neta dele, no telefone (11) 9 9981-8203, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia 181.