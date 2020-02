Família procura por jovem desaparecido em Jandira

A família procura por Philip Novaes Dias, de 18 anos, morador do bairro Sagrado Coração, em Jandira, que está desaparecido desde a manhã de terça-feira (4).

De acordo com parentes, ele foi visto pela última vez pela avó saindo de casa por volta das 07h, trajando uma calça de moletom azul e uma camisa xadrez. O jovem tem apresentado sintomas de depressão e deixou uma carta de despedida antes de desaparecer.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Philip pode entrar em contato com por meio do telefone (11) 98693-6894 Gabriel (tio). Outras opções são o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido, e a Polícia Militar 190.