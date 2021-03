Família procura por morador de Barueri que está desaparecido

Marcelo Nascimento, de 35 anos, morador do bairro Vila Pindorama, em Barueri, está desaparecido desde o último sábado (20). Ele saiu do trabalho, em Santana de Parnaíba, pilotando sua moto e não voltou para casa.

A esposa de Marcelo, Camila Pereira, contou ao Visão Oeste que o marido chegou a trabalhar durante o sábado e desapareceu após sair da empresa. Como ele estava sem celular desde o início do mês, não mandou mensagem para a família.

“Falaram que ele foi visto lá perto da rua Samambaia, perto de onde ele trabalha. A gente também soube que a moto dele foi vista na região de Santana de Parnaíba, mas não sabemos se é ele quem está andando com ela e não temos ideia do que pode ter acontecido com ele”, relata Camila.

Os familiares já registraram o boletim de ocorrência do desaparecimento e estão em busca de imagens de câmeras de segurança na tentativa de encontrá-lo. Também já foram atrás de Marcelo nos hospitais de Barueri e região, nas delegacias e até no Instituto Médico Legal (IML) de Osasco, mas não o encontraram.

Quem tiver informações que possam levar a família ao paradeiro do morador de Barueri pode entrar em contato com Camila, no telefone (11) 94790-3189, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.

