Família procura por mulher desaparecida há mais de 20 dias em Carapicuíba

Familiares procuram por Viviane Aparecida da Silva, de 40 anos, que mora bairro Vila Sul Americana, em Carapicuíba, e está desaparecida há mais de 20 dias.

No dia 5 de abril, Viviane entrou em contato com as filhas dizendo que estava na estação da CPTM de Barueri e que iria desembarcar em Carapicuíba, onde teria que pegar outro ônibus para chegar em sua casa.

Viviane não voltou e a família segue angustiada à sua procura. “A gente ficou esperando ela chegar em casa, mas não chegou e não deu mais notícias”, disse o cunhado de Viviane.

Publicidade

Quem tiver informações sobre o paradeiro dela, pode entrar em contato por meio dos telefones (11) 97297-4517, Disque Denúncia 181 ou a Polícia Militar, no 190.