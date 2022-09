Famílias do Jardim Eldorado recebem título de regularização em Osasco

Cerca de 100 famílias do jardim Eldorado, na zona Sul de Osasco, receberam no sábado (17) o título de regularização fundiária de seus terrenos. A entrega foi feita pela Secretaria de Habitação da cidade, por meio do programa Lar Conquista.

publicidade

O secretário de Habitação, Pedro Sotero, representou o prefeito Rogério Lins na cerimônia juntamente com o adjunto Alex da Academia. “Esse processo [de regularização] vinha sendo tocado há muitos anos, mas estava parado. Essa Administração conseguiu destravar e hoje, graças ao trabalho incansável dos técnicos da Secretaria de Habitação e perseverança de vocês, essa espera chegou ao fim”, disse Sotero.

Rosália Moreira Duarte, 46 anos, foi uma das primeiras a receber o documento. “Há 19 anos esperava por esse dia. É uma grande conquista. Acabou a incerteza, graças a Deus”.

publicidade

Com o processo de regularização, o bairro também recebeu obras de urbanização, com melhorias no sistema de iluminação, asfalto, guias e sarjetas.