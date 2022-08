Famosos e políticos da região lamentam morte de Jô Soares: “ícone da história brasileira”

O Brasil chora hoje (5) a perda de um dos ícones da TV, o apresentador e humorista Jô Soares. Personalidades e políticos de Osasco, Barueri e região manifestaram pesar pelo falecimento do artista aos 84 anos.

Os moradores de Alphaville, bairro entre Barueri e Santana de Parnaíba, Celso Portiolli, Eliana, Tirullipa, Lexa e MC Guimê estão entre os artistas que usaram as redes sociais para lamentar a perda e homenagear o apresentador. “Que triste a perda do Jô. Sempre admirei os multitalentos dele. Um gênio! Agora descansará nos braços do Pai e será recebido pelo seu amado filho”, escreveu Celso Portiolli.

“Jô foi um homem que usou a comunicação, a inteligência e o bom humor para construir importantes pontes de diálogo. Algo que não se vê mais na TV com tanta frequência. Eu só dormia depois que assistia seu programa. O clássico: ‘Não vou pra cama sem o Jô’”, escreveu Eliana, ao publicar uma foto com Jô Soares. “Já estava fazendo falta na TV e agora vai fazer falta neste plano. Descanse em paz querido”, finalizou.

“Gênio, gente boa, profissional… Jô Soares é O CARA e sempre será! Aqui ficam eternas lembranças e todas as suas magníficas obras”, escreveu a cantora Lexa, no Twitter. “Mesmo com toda a sua grandeza, me recebeu com extrema gentileza”, escreveu o funkeiro osasquense MC Guimê, marido de Lexa, nos Stories do Instagram. Na ocasião, ele publicou um vídeo de sua participação no “Programa do Jô”.

Gênio, gente boa, profissional… Jô Soares é O CARA e sempre será! Aqui ficam eternas lembranças e todas as suas magníficas obras. — Lexa • (@LexaOficial) August 5, 2022

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos) também homenageou o apresentador. “Hoje, o humor perde uma das suas essências mais cultas que tive a oportunidade de acompanhar. Mais do que apresentador, escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator, humorista e músico, Jô, para mim, era um profissional completo, que sabia entreter com conteúdo de qualidade”, escreveu. “Meus sentimentos a todos amigos e familiares do Jô Soares, este que foi e será um ícone da história brasileira”, completou Igor Soares.

Elsa Oliveira, vereadora de Osasco, também lamentou a morte de Jô: “O Brasil perdeu hoje um dos nomes mais queridos e criativos da TV brasileira. Pra mim, que sou jornalista, perco uma referência e uma inspiração. Você se foi, Jô, querido, mas seu legado fica para sempre. Gratidão por todas as risadas, pela sua inteligência, seu humor, sua perspicácia e seu talento. Que sua passagem seja de luz”.

“O Brasil perdeu um dos seus maiores comunicadores. ‘Beijo do gordo’ e suas piadas com a risada do Bira ao fundo marcaram gerações. Toda solidariedade aos familiares, amigos e – assim como eu – admiradores do seu trabalho”, escreveu o ex-prefeito de Osasco e deputado estadual, Emidio de Souza, nas redes sociais.

“Brilhe para sempre, Jô”

Outras personalidades, como Anitta, Fábio Porchat, Ana Maria Braga, Adriane Galisteu e Ana Carolina também lamentaram o falecimento do artista. “Perdemos um ser de luz infinita. Brilhe pra sempre, Jô”, escreveu Anitta, ao publicar foto ao lado de Jô Soares.

Também usaram as redes sociais para homenagear o humorista, famosos como Zezé Di Camargo, Sandy, Simony, Serginho Groisman, Zélia Duncan e outros.

O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto!🥲💔 — Zélia Duncan 🏳️‍🌈 (@zeliaduncan) August 5, 2022