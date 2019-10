Famosos se rendem a “Caneta Azul”, novo hit da internet

Simone & Simaria, Tirulipa, Leo Magalhães, Wesley Safadão, Rodrigo Faro, Carioca Fabiana Carla… e a lista só cresce. Novo hit da internet, a música “Caneta Azul”, do maranhense Manoel Gomes, caiu nas graças da internet e diversos famosos entram na onda com vídeos nas redes sociais cantando o novo sucesso do momento.

A canção conta a história de quando Manoel perdeu uma caneta azul, marcada com suas letras, a caminho da escola. Nos últimos dias vídeos dele cantando, com seu modo peculiar, o hit inundam grupos no WhatsApp, perfis e páginas no Facebook e Instagram.

“Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcada com minha letra. Todo dia eu viajo pra um colégio com a caneta azul e uma caneta amarela eu perdi minha caneta e eu peço por favor quem encontrou me entrega ela […] “, diz a música.

Manoel vive momentos de celebridade e é tietado por onde passa, até no Cartório.

Além dos famosos cantando o hit, a música ganhou memes e paródias na internet.

O verão e o Carnaval estão chegando. Será que o hit já está definido?