Fãs plantam 400 árvores em Osasco para celebrar aniversário de líder do grupo de K-pop BTS

Para celebrar o aniversário de 25 anos de Kim Namjoon, líder do grupo de K-pop BTS, dezenas de armys, como são chamados os fãs da banda que é fenômeno em todo o mundo, plantou 400 mudas de árvores em Osasco, no sábado (21), Dia da Árvore.

Acompanhem um pouco do que esta rolando em Osasco com o plantio do Namu Joon Brasil – Floresta Urbana 💚🌱#NamuJoonBrasil https://t.co/wMtZVAQ9J0

— Bangtan News Brasil 🎗 (@BTSNewsBrasil) 21 de setembro de 2019