Fat Family e campeonato de skate são atrações do fim de semana no Shopping Granja Vianna 

O Festival de Inverno do Shopping Granja Vianna (Fest Granja) terá show da Fat Family neste sábado (4). A programação conta ainda com competição de skate, palestras sobre harmonização de vinhos, barracas de petiscos, food trucks e Espaço Kids no ritmo de MPB, samba e rock.

As portas do Fest Granja são abertas com uma degustação de queijos e vinhos, seguida pela apresentação musical do Choro Brejeiro. À tarde, os grupos Frã Finamore e Walkers aquecem o palco para o show especial do Fat Family, que encerra a noite de sábado.

No domingo (5) é a vez do Trio Sambossa e da banda O Que Temos Por Hoje ganharem o palco. A palestra sobre espumantes convida os adultos a descobrirem curiosidades sobre a bebida no dia.

Entre as opções gastronômicas, 20 barracas de petiscos, como queijos, pimentas e doces. Fischips, Hunter Burguer, Acarajé, Só Coxinhas, Mexicano e Tio San Bebidas são os food trucks participantes.

Todas as atividades do festival são gratuitas.

Fest Granja no Shopping Granja Vianna

Data: dias 4 e 5 de agosto

Horário: sábado das 11h às 22h, e domingo das 11h às 22h

Local: Estacionamento, piso G3

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5

Gratuito, sujeito à lotação