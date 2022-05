Fatec de Barueri oferece 340 vagas em 8 cursos presenciais e à distância

Estão abertas as inscrições para o vestibular do segundo semestre da Faculdade de Tecnologia (Fatec), do governo estadual. Na Fatec de Barueri, são oferecidas 340 vagas em oito cursos gratuitos.

Localizada na avenida Carlos Capriotti, no Novo Centro Comercial, a Fatec de Barueri oferece os cursos de comércio exterior, design de mídias digitais, eventos, gestão de tecnologia da informação, gestão de recursos humanos, gestão empresarial (à distância), logística e transporte terrestre.

Em toda a região, foram abertas 1,5 mil vagas. Além de Barueri, há vagas nas Fatecs de Osasco, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba.

Inscrições no vestibular:

O prazo para se inscrever no vestibular da Fatec termina no dia 28 de junho. As inscrições devem ser realizadas no site www.vestibularfatec.com.br, com taxa de R$ 91.

Confira relação de cursos e vagas abertas na Fatec de Barueri:

Fatec Barueri – Padre Danilo José de Oliveira Ohl (Avenida Carlos Capriotti, 123 – Novo Centro Comercial)

Comércio Exterior (Tarde – 40 vagas / Noite – 40 vagas)

Design de Mídias Digitais (Noite – 40 vagas)

Eventos (Manhã – 40 vagas)

Gestão da Tecnologia da Informação (Manhã – 40 vagas)

Gestão de Recursos Humanos (Manhã – 40 vagas)

Gestão Empresarial (EaD – 20 vagas)

Logística (Tarde – 40 vagas)

Transporte Terrestre (Noite – 40 vagas)