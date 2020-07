Fatec de Barueri tem 320 vagas abertas e Etec oferece 120

Estão abertas as inscrições para os processos seletivos dos cursos gratuitos Faculdade de Tecnologia (Fatec) na Escola Técnica Estadual (Etec), que oferecem curso superior tecnológico e técnico gratuito respectivamente. Em Barueri, são 320 vagas abertas na Fatec e 120 na Etec.

Na Fatec de Barueri, que fica na avenida Carlos Capriotti, no Novo Centro Comercial, há cursos de design de mídias digitais (40 vagas noite), Comércio Exterior (40 vagas tarde/40 vagas noite), eventos (40 vagas manhã), gestão da tecnologia da informação (40 vagas manhã), logística (40 vagas tarde), gestão de recursos humanos (40 vagas manhã) e transporte terrestre (40 vagas noite).

Já a Etec, localizada na rua João Batista Soares, no Novo Centro, os cursos oferecidos são desenvolvimento de sistemas (40 vagas/noite), enfermagem (40 vagas tarde) e segurança do trabalho (40 vagas).

Publicidade

Neste semestre, devido a pandemia de covid-19, o ingresso nos cursos técnicos e superiores tecnológicos nas Etecs e Fatecs será por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

Inscrições

Os interessados nos cursos da Fatec, deve se inscrever até o dia 22 de julho, por meio do site Vestibular Fatec. A taxa de inscrição é de R$ 39. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4198-3121 ou no site www.fatecbarueri.edu.br.

Quem tiver interesse em ingressar nos cursos da Etec têm o dia 21 de julho para se inscrever no site Vestibulinho Etec e pagar a taxa de R$ 19. Para mais informações, basta ligar para o telefone (11) 4163-4655 ou acessar o site www.etecdebarueri.blogspot.com.