Fatec de Barueri tem 360 vagas em cursos de logística, eventos, comércio exterior e mais 5

Vão até o dia 1° de dezembro as inscrições no vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec), do governo estadual, para o primeiro semestre de 2022. Na Fatec de Barueri, são 360 vagas abertas em 8 cursos gratuitos.

publicidade

Localizada na avenida Carlos Capriotti, no Novo Centro Comercial, a Fatec de Barueri oferece os cursos de comércio exterior, design de mídias digitais, eventos, gestão da tecnologia da informação, gestão de recursos humanos, gestão empresarial (EaD), logística e transporte terrestre.

Na região, foram abertas 1,5 mil vagas nas Fatecs. Além de Barueri, há vagas nas cidades de Osasco, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba.

publicidade

Também estão abertas as inscrições para o vestibulinho da Etec, com mais de 2,8 mil vagas em diversos cursos em Osasco e região.

Inscrições

O prazo para se inscrever no vestibular da Fatec termina no dia 1° de dezembro. As inscrições devem ser realizadas no site www.vestibularfatec.com.br, com taxa de R$ 39.

publicidade

Confira relação de cursos e vagas abertas na Fatec de Barueri:

Fatec Barueri – Padre Danilo José de Oliveira Ohl

Avenida Carlos Capriotti, 123 – Novo Centro Comercial

Telefone: (11) 4198-3121

Comércio Exterior / Tarde – 40 vagas / Noite – 40 vagas

Design de Mídias Digitais / Noite – 40 vagas

Eventos / Manhã – 40 vagas

Gestão da Tecnologia da Informação / Manhã – 40 vagas

Gestão de Recursos Humanos / Manhã – 40 vagas

Gestão Empresarial / EaD – 20 vagas

Logística / Tarde – 40 vagas

Transporte Terrestre / Noite – 40 vagas