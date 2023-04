Fatec de Itapevi tem 55% das obras concluídas

As obras de construção da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Itapevi chegaram a 55% de sua conclusão, segundo a Prefeitura. A expectativa é de que a entrega do equipamento público ocorra nos próximos meses.

A ampla adequação no prédio, que foi custeada por meio de parceria entre governo estadual e a Prefeitura de Itapevi, inclui seis salas de aulas, biblioteca, centro acadêmico e dois laboratórios – um de Informática, no térreo, e outro de Metrologia, no piso superior. Todos os espaços contam com acessibilidade.

A previsão é que a Fatec de Itapevi entre em funcionamento no primeiro semestre de 2024, com cursos no eixo tecnológico de Gestão de Negócios, por conta do diversificado parque industrial da cidade. A faculdade atenderá, em média, 210 alunos matriculados após processo seletivo, por meio de vestibular, promovido pelo Centro Paula Souza.

