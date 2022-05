Fatec de Osasco tem 420 vagas em 7 cursos gratuitos

A Faculdade de Tecnologia (Fatec), do governo estadual, está com as inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre de 2022. Na Fatec de Osasco, são oferecidas 420 vagas em sete cursos gratuitos.

Entre os cursos disponíveis na unidade de Osasco, localizada na rua Pedro Rissato, 30, Vila dos Remédios, estão: automação industrial, desenvolvimento de software multiplataforma, gestão empresarial (à distância), gestão financeira, manutenção industrial, redes de computadores e sistemas biomédicos.

Na região, foram abertas 1,5 mil vagas nas unidades de Barueri, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba. Além do vestibular na Fatec, estão abertas as inscrições para o vestibulinho da Etec, com mais de 1 mil vagas nas cidades da região.

Como se inscrever no vestibular da Fatec:

Os interessados podem fazer a inscrição até o dia 28 de junho, no site vestibularfatec.com.br, com taxa de R$ 91. A avaliação será por meio de prova presencial marcada para o dia 17 de julho.