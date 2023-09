Fatec inicia prazo para solicitação de isenção de taxa para vestibular 2024

Está aberto até dia 13 de outubro, às 12h, o prazo para a solicitação de isenção ou redução de taxa para o vestibular da Fatec (Faculdades de Tecnologia de São Paulo) para o próximo ano. O valor integral da taxa de inscrição é de R$ 84,00.

Os interessados devem se inscrever através do site: vestibularfatec.com.br.

Já as inscrições para os cursos superiores gratuitos poderão ser feitas de 16/10 até as 15h do dia 12/12.

A aplicação da prova está marcada para o dia 7/1/24, às 13h.