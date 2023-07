Fatec Itapevi deve ser entregue até o fim do ano

A Faculdade Técnica (Fatec) de Itapevi chegou a 75% das obras concluídas e está prevista para ser entregue à população até o fim do ano, já para o início das aulas no primeiro semestre de 2024, de acordo com a Prefeitura da cidade.

O equipamento está localizado na Avenida Rubens Caramez, ao lado da Escola do Futuro do Suburbano, em prédio cedido ao Centro Paula Souza pela Prefeitura e que abrigava o antigo Cemeb Tarsila do Amaral.

O local está sendo readequado contará com seis salas de aulas, biblioteca, centro acadêmico e dois laboratórios, além de acessibilidade. A Fatec Itapevi atenderá, em média, 210 alunos matriculados após processo seletivo por meio de vestibular promovido pelo Centro Paula Souza, responsável pelas Fatecs.

