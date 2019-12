Fatec Osasco capacita pessoas com deficiência para trabalhar

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Osasco participa nesta quarta-feira (4) do Mutirão de Empregos Para Pessoas com Deficiência, promovido no Centro de Formação dos Profissionais da Educação pela Secretaria Municipal de Emprego, Trabalho e Renda do município.

No evento, serão oferecidas vagas de emprego para pessoas com deficiência nas áreas administrativa, de atendimento e tecnologia da informação.

Podem se candidatar às oportunidades pessoas com deficiência e reabilitadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os interessados devem levar RG, CPF, Carteira de Trabalho e, caso tenham, laudo ou certificado de reabilitação profissional.

Por meio do programa Meu Emprego – Trabalho Inclusivo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, a Fatec Osasco vai capacitar gratuitamente os selecionados para as seguintes funções: ajudante de cozinha, almoxarife e estoquista, assistente de logística, assistente administrativo, assistente de recursos humanos, cuidador de idosos, locução para rádio e TV (básico), operador de caixa, operador de telemarketing, organização e promoção de festas e eventos, práticas de mídias sociais, técnicas de apresentação de tv e internet e técnicas de vendas.

O Mutirão é desdobramento do Fórum sobre empregabilidade de pessoas com deficiência promovido pela Fatec em agosto, também em parceria com o poder público municipal. “O objetivo foi sensibilizar as empresas para a necessidade de adaptação dos espaços de trabalho e formação dessas pessoas”, explica o diretor da Fatec, Francisco Felinto da Silva Júnior.

Serviço:

Mutirão de Empregos para Pessoas com Deficiência em Osasco

Local: Centro de Formação Continuada de Professores (Cefor)

Avenida Marechal Rondon, 263, Centro – Osasco

Data: 4 de dezembro

Horário: das 9h às 17h

Documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e, caso tenha, laudo ou cerificado de reabilitação profissional