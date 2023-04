Fatec Osasco tem 400 vagas em sete cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para o vestibular do segundo semestre da Faculdade de Tecnologia (Fatec). Em Osasco, na unidade Pref. Hirant Sanazar, são oferecidas 400 vagas em sete cursos gratuitos.

As opções de cursos disponíveis na Fatec Osasco são: automação industrial, desenvolvimento de software multiplataforma, gestão empresarial (EaD), gestão financeira, manutenção industrial, redes de computadores e sistemas biomédicos.

Na região foram abertas mais de 1.600 vagas, nas cidades de Barueri, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba. A prova está prevista para ser aplicada no dia 25 de junho.

Inscrições no vestibular da Fatec com vagas em Osasco, Barueri e região:

As inscrições para o vestibular da Fatec vão até às 15h do dia 6 de junho, no site Vestibular Fatec, com taxa de R$ 91.

Além do vestibular da Fatec, estão abertas as inscrições para o vestibulinho da Etec, com mais de 1 mil vagas em diversos cursos técnicos gratuitos.